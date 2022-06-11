З розкритими обіймами назустріч хейту: у Мережі засудили Ла Скала за повернення Нетребко

Знаменитий міланський оперний театр Ла Скала поводиться обурливо, за що справедливо отримує порцію негативу у мережі.

Театр Ла Скала демонстративно підтримав російську культуру, вирішивши відкрити сезон оперою російського композитора Модеста Мусоргського "Борис Годунов".

Керівник театру Домінік Мейєр заявив: "Я проти полювання на відьом, проти відміни російських творів і, коли читаю Пушкіна, не ховаюся". Також він сказав, що не має нічого проти російських виконавців.

І ось вже Ла Скала з розкритими обіймами приймає Аанну Нетребко, яка відкриває новий сезон оперою "Борис Годунов".

Керівництво театру не соромлячись відкрито заявляє про свою проросійську позицію і цілком справедливо отримує хейт як зворотний зв'язок. У коментарях підписники не стримують емоцій:

"А війна в Україні??? З 2014 року, коли Росія окупувала Донбас та Крим! Сором!"

"У вас немає жодної моралі, Ла Скала. Тільки жадібність."

"ви знущаєтеся чи що??????"

"зараз російські солдати бомбять Україну, російські солдати гвалтують українських дітей, російські солдати вбивають українське мистецтво! росія зараз робить геноцид українського народу!!!!!!!!

"СОРОМ"

"Підтримувати фашизм для вас нова норма, чи не так?"

"Зараз Ла Скала — найгірший оперний театр у світі. Вам має бути соромно!"

"Сором! Ви підтримуєте геноцид в Україні!"

"Як можна заплющувати очі на війну, зруйновані міста, загиблих дітей, зґвалтованих жінок, немовлят, людей похилого віку??? Як театр, місце культури, пропаганди кохання та дружби може опускатися до такого рівня?!"

Читайте також: