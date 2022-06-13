З розпатланим укладанням, але в діловому костюмі: у королеви Максими новий робочий візит

З розпатланим укладанням, але в діловому костюмі: у королеви Максими новий робочий візит

Королева Нідерландів Максима приїхала до однієї з країн Західної Африки з робочим дводенним візитом.

Королеву Максиму в аеропорту Абіджан зустрічав прем'єр-міністр Патрік Ачі. Її Величність королева прибула як спеціальний пані адвокат Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з розширення доступу до фінансових послуг з метою розвитку Абіджані, Кот-д'Івуар.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима була в чорному діловому костюмі, під яким була строката блуза в принт. Для перельоту королева обрала цікаве взуття з металевими заклепками, в такому ми її ще не бачили.

Її зачіска трохи розтріпалася через вітряну погоду, а макіяж на обличчі був максимально натуральним, королева лише підкреслила очі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Чекаємо на першу робочу зустріч королеви під час цього візиту. Знаючи, як любить Максима яскраві образи, цікаво буде побачити її новий аутфіт.

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