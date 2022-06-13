З розпатланим укладанням, але в діловому костюмі: у королеви Максими новий робочий візит

Королева Нідерландів Максима приїхала до однієї з країн Західної Африки з робочим дводенним візитом.
Королеву Максиму в аеропорту Абіджан зустрічав прем'єр-міністр Патрік Ачі. Її Величність королева прибула як спеціальний пані адвокат Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з розширення доступу до фінансових послуг з метою розвитку Абіджані, Кот-д'Івуар.
Максима була в чорному діловому костюмі, під яким була строката блуза в принт. Для перельоту королева обрала цікаве взуття з металевими заклепками, в такому ми її ще не бачили.
Її зачіска трохи розтріпалася через вітряну погоду, а макіяж на обличчі був максимально натуральним, королева лише підкреслила очі.
Чекаємо на першу робочу зустріч королеви під час цього візиту. Знаючи, як любить Максима яскраві образи, цікаво буде побачити її новий аутфіт.
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