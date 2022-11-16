З сережками-цвяшками і в жакеті з колосками: Олена Зеленська на івенті у Києві

Сьогодні, у Міжнародний день толерантності, Олена Зеленська презентувала у Києві друкований "Довідник безбар’єрності" – це перший посібник із коректної комунікації. Він доступний людям із порушеннями зору.

В Instagram перша леді опублікувала світлини і відео із заходу.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Слова мають значення. Як сказати коректно: "людина з протезом" чи "без руки"? Певна, що на цьому місці всі ми замислимося. Як запропонувати допомогу людині з інвалідністю? Чи коректно брати під руку незрячу людину, коли супроводжуєте її?" – написала перша леді у дописі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У посібнику можна знайти інформацію, як правильно звертатися до людини, яка має інвалідність, та способи усунути перепони перед цією людиною, щоб вона могла отримати гідне ставлення, роботу, оплату і гідні можливості. Це й називається безбар’єрністю.

"Боротьба, яку веде сьогодні наша країна, – не лише за свободу. Вона за сенси. За етику. За толерантність та взаємну підтримку. За повагу та цінність кожного. Нехай це почнеться із кожного з нас", - додала Зеленська.

На івенті Олена постала у діловому образі. На ній був світло-бежевий топ і чорний костюм, що складався із прямих широких штанів і жакета, на якому вишиті колоски пшениці.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Вбрання перша леді доповнила чорними туфлями на низьких підборах, укладанням з боковим проділом, ніжним макіяжем, лаконічними золотими сережками-цвяшками і делікатним браслетом.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, а на Web Summit 2022 у Лісабоні Зеленська з'явилася у стильному світлому костюмі, який складався із штанів-палацо і жакета-сорочки з накладними кишенями та клапанами. На талії у неї був пояс на ґудзиках.

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