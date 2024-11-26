З сестрами та батьками: брат принцеси Діани опублікував рідкісне сімейне фото

Граф Чарльз Спенсер опублікував у своєму блогу в Instagram знімок, на якому зображені його батьки Джон і Френсіс, старші сестри леді Сара та леді Джейн, а також молодша сестра леді Діана Спенсер.

"Сімейна фотографія, 1972 рік", — підписав світлину Чарльз.

Сім'я Спенсер, фото 1972 року / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

У своєму Instagram Чарльз Спенсер періодично ділиться знімками особистого сімейного альбому.

Минулого місяця граф Спенсер опублікував рідкісне фото своїх батьків, зроблене у 60-х роках. На фото Френсіс Рут Рош зображена в обіймах свого чоловіка Джона, 8-го графа Спенсера. За словами їхнього сина Чарльза, в ті роки його батьки були закохані.

Френсіс Рут Рош та Джон Спенсер / Фото: Getty Images

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