З сестрами та батьками: брат принцеси Діани опублікував рідкісне сімейне фото

Брат принцеси Діани поділився рідкісним сімейним фото із архіву.
Граф Чарльз Спенсер опублікував у своєму блогу в Instagram знімок, на якому зображені його батьки Джон і Френсіс, старші сестри леді Сара та леді Джейн, а також молодша сестра леді Діана Спенсер.
"Сімейна фотографія, 1972 рік", — підписав світлину Чарльз.
У своєму Instagram Чарльз Спенсер періодично ділиться знімками особистого сімейного альбому.
Минулого місяця граф Спенсер опублікував рідкісне фото своїх батьків, зроблене у 60-х роках. На фото Френсіс Рут Рош зображена в обіймах свого чоловіка Джона, 8-го графа Спенсера. За словами їхнього сина Чарльза, в ті роки його батьки були закохані.
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