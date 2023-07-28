З шовковою хусткою і сережками-люстрами: президентка Європейського центрального банку виступила перед пресою

Крістін Лаґард любить додавати до своїх образів різноманітні аксесуари.

Президентка Європейського центрального банку, ексочільниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард виступила на пресконференції після засідання керівної ради ЄЦБ у Франкфурті.

Крістін Лаґард / Фото: Associated Press

Крістін Лаґард / Фото: Associated Press

Там Крістін постала у світлому твідовому жакеті і темному топі. На шиї була елегантна шовкова кремова хустка з флористичним принтом.

Крістін Лаґард / Фото: Associated Press

Лаґард зробила макіяж із рожевою помадою, прикрасила вуха цікавими сережками-люстрами пастельного рожевого кольору, а на шиї був срібний ланцюжок. Оптичні окуляри у синій оправі завершили образ президентки Європейського центрального банку.

Крістін Лаґард / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Крістін Лаґард продемонструвала діловий образ у червоному штанному костюмі, червоному топі і шовковій плісованій хустці з різнокольоровим принтом.

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