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З шовковою хусткою і сережками-люстрами: президентка Європейського центрального банку виступила перед пресою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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З шовковою хусткою і сережками-люстрами: президентка Європейського центрального банку виступила перед пресою

Крістін Лаґард / Фото: Associated Press

Крістін Лаґард любить додавати до своїх образів різноманітні аксесуари.

Президентка Європейського центрального банку, ексочільниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард виступила на пресконференції після засідання керівної ради ЄЦБ у Франкфурті.

Крістін Лаґард / © Associated Press
Крістін Лаґард / Фото: Associated Press
Крістін Лаґард / © Associated Press
Крістін Лаґард / Фото: Associated Press

Там Крістін постала у світлому твідовому жакеті і темному топі. На шиї була елегантна шовкова кремова хустка з флористичним принтом.  

Крістін Лаґард / © Associated Press
Крістін Лаґард / Фото: Associated Press

Лаґард зробила макіяж із рожевою помадою, прикрасила вуха цікавими сережками-люстрами пастельного рожевого кольору, а на шиї був срібний ланцюжок. Оптичні окуляри у синій оправі завершили образ президентки Європейського центрального банку.

Крістін Лаґард / © Associated Press
Крістін Лаґард / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Крістін Лаґард продемонструвала діловий образ у червоному штанному костюмі, червоному топі і шовковій плісованій хустці з різнокольоровим принтом.

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Дата публікації
Перегляди
346
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