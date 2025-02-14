З сімейного архіву: Кейт та Вільям Уельські опублікували особливе фото у День закоханих

Принц та принцеса Уельські поділилися сьогодні у своїх акаунтах у соціальних мережах фотографією на честь Дня святого Валентина.

Подружжя вперше відсвяткувало День святого Валентина спільною романтичною фотографією, обравши для публікації кадр із відеоролика, який вони випустили у вересні на честь закінчення лікування Кейт від раку.

У підписі до знімку було дуже лаконічно опубліковано червоне серце.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Знімали це відео в лісі біля їхнього будинку в Норфолку, на кадрі принцеса Кейт усміхається, коли її чоловік принц Вільям цілує її в щоку. Їхні пальці переплетені, коли вони сидять на покривалі у чудовій лісовій обстановці.

Цього року Уельські вперше публічно святкують День Валентина.

Раніше ми розповідали вам історію історія кохання цієї королівської пари.

Принцеса Кейт та принц Вільям / Фото: Getty Images

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