З синім камінням: який вигляд має улюблена каблучка Бріжит Макрон — першої леді Франції

Від моменту появи Бріжит Макрон в Єлисейському палаці, вона постійно привертає до себе увагу, зокрема через любов до розкішних мінісуконь і штанних костюмів. Але є у першої леді Франції ще одна пристрасть — незвичайні ювелірні прикраси.

Однією з найвідоміших прикрас, які Брижит коли-небудь носила, є її гламурна каблучка з синім камінням. Бренд виробу невідомий, але цю довгасту прикрасу із сімома рядами сапфірів і шістьма рядами діамантів, перша леді зазвичай носить на середньому пальці.

Свою улюблену каблучка Макрон одягає вже протягом багатьох років на різні заходи, а також поєднує як з вечірніми сукнями, так і з діловими луками.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Каблучка хоч і досить яскравого кольору, але гарно поєднується з різними відтінками вбрання Макрон, як і синій сапфір, який зараз носить принцеса Уельська.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

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