З синім манікюром, в перлах і сорочці з рюшами: Марина Порошенко святкує день народження

Петро Порошенко показав, як вітав дружину з днем народження в офісі.

Експрезидент України Петро Порошенко показав в Facebook, як він вітав дружину Марину Порошенко з днем народження. Сьогодні, 1 лютого, вона святкує своє 60-річчя.

Петро Олексійович зізнався, що він привітав дружину ще опівночі, подарувавши їй букет квітів. Це їхня багаторічна традиція. Потім між робочими зустрічами він вирішив привітати Марину Анатоліївну ще раз. Він приїхав до неї в офіс з величезним букетом білих троянд.

Експрезидент зворушливо привітав дружину з днем народження, подякував їй за все і вчергове зізнався їй у коханні. Вони обійнялися і поцілувалися. Це мало дуже милий вигляд.

"Моя люба, хочу подякувати тобі за кожен день з уже майже 38 років нашого спільного життя. Кожен цей день наповнений щастям. І це щастя даруєш мені ти.

Ти — дуже мудра, дуже розумна, дуже красива, дуже жіночна. Ти даєш енергію рухатися вперед. Ти ніколи не маєш сумніву у нашій перемозі. І ти своєю любов'ю і мудрістю робиш наші дії на цьому шляху ефективнішими та сильнішими.

Я тебе дуже люблю. Ти — велика молодець.

Від щирого серця кожному українцю хочу побажати такої любові, як у нас з Мариною. Кожному побажати такої родини, як у нас з Мариною. Якщо у вас буде хоча би це — це буде означати, що ви щасливі люди. Щиро бажаю цього! А чи пощастить знайти таку, як Марина?))) Мені пощастило)", - написав Порошенко у дописі.

Марина Анатоліївна мала прекрасний вигляд. На ній була романтична сорочка кольору айворі з рюшами і ґудзиком-перлиною, а також чорна спідниця з поясом. На шиї вона зав'язала елегантну хустку з різнокольоровим принтом.

Петро і Марина Порошенки/Скрин відео

Колишня перша леді зробила акуратне укладання, макіяж смокі-айс і з рожевою помадою на губах. У вухах у неї були перлинні сережки. Синій манікюр зі срібними акцентами завершив жіночний образ пані Порошенко.

Петро і Марина Порошенки/Скрин відео

Петро і Марина Порошенки/Скрин відео

Петро Олексійович був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і смугасту краватку.

Петро і Марина Порошенки/Скрин відео

Крім того, Порошенко сьогодні опублікував у Facebook милу спільну світлину з дружиною.

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