З синьо-жовтим прапором на грудях: міністерка закордонних справ Великої Британії на пресконференції

Елізабет Трасс підтримала Україну.
Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс взяла участь у пресконференції у Боснії.
Там політикиня з'явилася у синій сукні.
На знак своєї підтримки України Трасс прикріпила до вбрання значок у вигляді українського прапора поряд із американським.
Нагадаємо, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі виступила перед членами Конгресу у синій сукні-футлярі, до якої підібрала аксесуар - синьо-жовтий браслет на руку на знак підтримки України.
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