З синьо-жовтим прапором на грудях: міністерка закордонних справ Великої Британії на пресконференції

З синьо-жовтим прапором на грудях: міністерка закордонних справ Великої Британії на пресконференції

Елізабет Трасс підтримала Україну.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс взяла участь у пресконференції у Боснії.

Елізабет Трасс / Фото: Associated Press

Там політикиня з'явилася у синій сукні.

На знак своєї підтримки України Трасс прикріпила до вбрання значок у вигляді українського прапора поряд із американським.

Елізабет Трасс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі виступила перед членами Конгресу у синій сукні-футлярі, до якої підібрала аксесуар - синьо-жовтий браслет на руку на знак підтримки України.

Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

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