З синьо-жовтим прапором на грудях: спікерка Палати представників США на відкритті фотовиставки, присвяченій Україні

З синьо-жовтим прапором на грудях: спікерка Палати представників США на відкритті фотовиставки, присвяченій Україні

Ненсі Пелосі з'явилася на заході з українським прапором на грудях.

Вчора, 28 квітня, у будівлі Конгресу у Вашингтоні відкрилася фотовиставка, присвячена війні в Україні. До експозиції увійшли світлини розбомблених російськими окупантами українських міст та сіл – Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Маріуполя, Харкова та інших.

Виставку офіційно відкрили спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі та пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова.

Ненсі Пелосі і Оксана Макарова / Associated Press

"Це є свідченням тяжкого часу, який переживає зараз народ України", – сказала спікерка.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Маркарова зауважила, що Росія чинить справжній геноцид народу України, про що свідчать знімки фотовиставки.

Пані Пелосі на знак підтримки України прикріпила до сукні значок у вигляді українського прапору поряд із американським.

Ненсі Пелосі / Associated Press

З синьо-жовтим прапором на грудях спікерка також з'явилася на пресконференції у Капітолії.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Нагадаємо, на зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем пані Пелосі прийшла із синьо-жовтою стрічкою та українським прапором на одязі.

Денис Шмигаль і Ненсі Пелосі / Associated Press

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