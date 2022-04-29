З синьо-жовтим прапором на грудях: спікерка Палати представників США на відкритті фотовиставки, присвяченій Україні

Ненсі Пелосі з'явилася на заході з українським прапором на грудях.
Вчора, 28 квітня, у будівлі Конгресу у Вашингтоні відкрилася фотовиставка, присвячена війні в Україні. До експозиції увійшли світлини розбомблених російськими окупантами українських міст та сіл – Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Маріуполя, Харкова та інших.
Виставку офіційно відкрили спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі та пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова.
"Це є свідченням тяжкого часу, який переживає зараз народ України", – сказала спікерка.
Маркарова зауважила, що Росія чинить справжній геноцид народу України, про що свідчать знімки фотовиставки.
Пані Пелосі на знак підтримки України прикріпила до сукні значок у вигляді українського прапору поряд із американським.
З синьо-жовтим прапором на грудях спікерка також з'явилася на пресконференції у Капітолії.
Нагадаємо, на зустріч із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем пані Пелосі прийшла із синьо-жовтою стрічкою та українським прапором на одязі.
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