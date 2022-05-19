З синьо-жовтими стрічками на грудях: принц Чарльз та Камілла зустрілися з українцями в Оттаві

З синьо-жовтими стрічками на грудях: принц Чарльз та Камілла зустрілися з українцями в Оттаві

Принц Чарльз та його дружина Камілла у другий день свого візиту до Канади відвідали Оттаву, де вони мали кілька важливих зустрічей.

Принц Уельський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у Рідо-холі. Пізніше подружжя разом було присутнє на заході з Королівською канадською кінною поліцією.

Джастін Трюдо та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Джастін Трюдо написав у себе в твітері: "Я вперше зустрів принца Уельського, коли мені було дев'ять років. Відтоді ми зустрічалися ще багато разів, і його відданість Канаді, канадцям і побудові чистішого майбутнього ніколи не змінювалась. Ваша Королівська Високість, ласкаво просимо назад до Канади".

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

А ще Камілла та Чарльз відвідали службу в Українському православному соборі Успіння Пресвятої Богородиці у Оттаві, Канада. Герцогиня Камілла, яка була цього дня в синьому пальті, пришпилила на груди стрічку в кольорах українського прапора з маленькою квіткою соняшником, такий самий аксесуар на знак підтримки нашої країни був і на грудях у принца Чарльза.

Люди з України є глибоким глибоко в наших думках.



Canada is home to 1.4 million people of Ukrainian descent — the world's third-largest Ukrainian population. It was an honour to spend time with number of you today. #RoyalVisitCanada pic.twitter.com/Q28LfS0k6l — The Prince of Wales та The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 18, 2022

Спілкуючись із українцями, Камілла поспівчувала одній із сімей, що втекли від війни, сказавши: "Ми всі так за вас".

Настоятель Українського православного кафедрального собору Святої Софії в Монреалі Володимир Кушнір високо оцінив підтримку королівської сім'ї, де принц з дружиною, а також герцог і герцогиня Кембриджські зустрілися з українцями, які проживають у Великій Британії.

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

"Народ України залишається глибоко у наших думках. У Канаді проживає 1,4 мільйона людей українського походження — третє місце у світі за чисельністю українського населення. Для нас було честю провести сьогодні час із деякими з вас. #RoyalVisitCanada", — було опубліковано у твітері королівської пари після цього візиту.

Принц Чарльз та герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Також Камілла та Чарльз відвідали Національний військовий меморіал, Оттава. "Ми пам'ятаємо жертви та службу нинішніх військовослужбовців канадських збройних сил, ветеранів та їхніх сімей. #RoyalVisitCanada", — написали вони у твітері.

National War Memorial, Ottawa



Встановлюють вірші і послуги сучасних членів кандидійських посвячених сил, ветеринарів, і їхніх батьків. #RoyalVisitCanada pic.twitter.com/9UoXvbCyMc — The Prince of Wales та The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 18, 2022

Відкритий королем Георгом VI 1939 року, меморіал символізує жертву всіх канадських збройних сил, які служили під час війни справі миру та свободи – минулого, сьогодення та майбутнього.

1951 року принцеса Єлизавета та герцог Единбурзький поклали вінок до меморіалу.

Пізніше у королівського подружжя відбулася зустріч із генерал-губернатором Канади пані Мері Саймон.

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