З сивиною у волоссі та в червоних чоботях: новий вихід королеви Летиції в Мадриді

Королева мала дуже стильний вигляд.
Королева Іспанії Летиція відвідала форум у Мадриді, організований на честь 75-ї річниці ЮНІСЕФ. На заході королева виступила з промовою, в якій засудила нестерпну кількість дітей у всьому світі, які голодують, не можуть ходити до школи, стають жертвами експлуатації та бідності. Також вона високо оцінила роботу ЮНІСЕФ щодо допомоги таким дітям.
Для заходу королева обрала, як нам здається, дуже різдвяне вбрання, адже акцент у її образі було зроблено на червоний колір, який завжди асоціюється із цим святом. Зокрема вона одягла спідницю нижче колін зі строкатим геометричним принтом, білий гольф із ґудзиками на рукавах Hugo Boss, а також ефектні червоні чоботи на високих підборах.
Також особливості образу додала сивина у волоссі – Летиція є однією з тих жінок, які не бояться вікових змін та не зафарбовують сиве волосся. Вона мала дуже стильний та вишуканий вигляд.
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