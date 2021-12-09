З сивиною у волоссі та в червоних чоботях: новий вихід королеви Летиції в Мадриді

З сивиною у волоссі та в червоних чоботях: новий вихід королеви Летиції в Мадриді

Королева мала дуже стильний вигляд.

Королева Іспанії Летиція відвідала форум у Мадриді, організований на честь 75-ї річниці ЮНІСЕФ. На заході королева виступила з промовою, в якій засудила нестерпну кількість дітей у всьому світі, які голодують, не можуть ходити до школи, стають жертвами експлуатації та бідності. Також вона високо оцінила роботу ЮНІСЕФ щодо допомоги таким дітям.

Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Для заходу королева обрала, як нам здається, дуже різдвяне вбрання, адже акцент у її образі було зроблено на червоний колір, який завжди асоціюється із цим святом. Зокрема вона одягла спідницю нижче колін зі строкатим геометричним принтом, білий гольф із ґудзиками на рукавах Hugo Boss, а також ефектні червоні чоботи на високих підборах.

Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Також особливості образу додала сивина у волоссі – Летиція є однією з тих жінок, які не бояться вікових змін та не зафарбовують сиве волосся. Вона мала дуже стильний та вишуканий вигляд.

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