З собаками та Сантою: брат принцеси Кейт показав святкове фото із сином

Брат принцеси Уельської показав, як його сім'я провела перше Різдво в оновленому складі.
Восени у молодшого брата Кейт Міддлтон і його дружини Алізе Тевене народився первісток — син Ініго. В Instagram на Різдво Джеймс опублікував кадр із малюком і написав:
"Ангел на нашому дереві спостерігає за нами. Моє перше Різдво за 16 років без Елли, але перше з Ініго ❤️
Вітаю вашу родину з Різдвом від моєї родини”.
На фото Джеймса знято сидячи на дивані, він тримає сина на руках і поряд з ними Санта Клаус і собаки. Міддлтон також згадав свою улюблену собаку Еллу, яка померла у січні, а її фотографію прикріпив на вершину його різдвяної ялинки.
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Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям опублікували нову святкову листівку з дітьми на честь Різдва.
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