З собаками в саду: Меган Маркл поділилася новим знімком з їхнього з принцем Гаррі маєтку

Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

На знімку, яким поділилася дружина принца Гаррі, вона зображена задом до камери, одягнена в максісукню і разом зі своїми двома собаками — чорним лабрадором Пулою та біглем Мією на задньому дворі їхнього будинку в Монтесіто, де мешкає родина.

«Чисте повітря, блакитне небо і найсолодші моменти 🍃», — підписала знімок Меган.

Меган Маркл і її собаки / © instagram.com/aseverofficial

Пальми, які ви бачите на передньому плані, мають важливе значення для Меган. Саме пальма є центральним елементом герба бренду As ever. Дерево оточене двома колібрі, що також є важливим символом для її чоловіка принца Гаррі, тому що герцог Сассекський є затятим любителем спостерігати за птахами, про що раніше розповідала Меган.

Реклама

Нагадаємо, днями ми показували нове фото дітей герцога та герцогині Сассекських, яким пара поділилася під час знімань фільму «Найщасливіша історія на Землі: 70 років Діснейленду».