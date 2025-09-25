ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

З собаками в саду: Меган Маркл поділилася новим знімком з їхнього з принцем Гаррі маєтку

Герцогиня Сассекська знову показала кадри із заднього двору свого будинку, опублікувавши нове фото у Instagram свого бренду.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

На знімку, яким поділилася дружина принца Гаррі, вона зображена задом до камери, одягнена в максісукню і разом зі своїми двома собаками — чорним лабрадором Пулою та біглем Мією на задньому дворі їхнього будинку в Монтесіто, де мешкає родина.

«Чисте повітря, блакитне небо і найсолодші моменти 🍃», — підписала знімок Меган.

Меган Маркл і її собаки / © instagram.com/aseverofficial

Меган Маркл і її собаки / © instagram.com/aseverofficial

Пальми, які ви бачите на передньому плані, мають важливе значення для Меган. Саме пальма є центральним елементом герба бренду As ever. Дерево оточене двома колібрі, що також є важливим символом для її чоловіка принца Гаррі, тому що герцог Сассекський є затятим любителем спостерігати за птахами, про що раніше розповідала Меган.

Нагадаємо, днями ми показували нове фото дітей герцога та герцогині Сассекських, яким пара поділилася під час знімань фільму «Найщасливіша історія на Землі: 70 років Діснейленду».

Принц Гаррі та Меган Маркл у Діснейленді з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган Маркл у Діснейленді з дітьми / © Instagram Меган Маркл

Дата публікації
Кількість переглядів
98
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie