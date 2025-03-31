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З синами та мамою: принцеса Євгенія поділилася новими знімками на честь Дня матері
Принцеса Йоркська, яка виховує двох маленьких синів, поділилася фото на честь Дня матері у своєму Instagram.
Молодша дочка Сари Фергюсон та принца Ендрю поділилася в Instagram трьома фотографіями, відзначаючи щорічне свято, яке в країні також називають «Материнською неділею», 30 березня.
На першій фотографії 35-річна Євгенія зазнімкована зі своїми синами — Августом та Ернестом, вона читає дитячу книжку.
На другій фотографії принцеса показала листівку, яку її хлопчики зробили для неї цього дня.
А на останньому зображенні Євгенія віддала шану своїй мамі Сарі Йоркській, знімком, на якому вони разом усміхаються.
«Щасливого Дня матері від цієї гордої мами та дочки xxxx 💕 💕», — підписала фотографії принцеса Йоркська.
Нагадаємо, король Чарльз та королева Камілла також поділилися архівними знімками зі своїми матеріями.
Показала особливе відео і принцеса Уельська Кетрін.