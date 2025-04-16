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З сином, дружиною та собаками: Джеймс Міддлтон показав миле відео на честь дня народження
15 квітня брат принцеси Уельської відсвяткував 38-й день народження.
На честь свята Джеймс Міддлтон поділився у своєму блогу в Instagram милим відео, в якому показав свою сім’ю — дружину Алізе, сина Ініго та їхніх численних собак. У підписі під відео Джеймс написав:
«Дякую, 38. Я там, де мені й належить бути. Кращого подарунка на день народження не знайти ❤️
Свіже повітря, хвости, що виляють і дикий, прекрасний ритм сімейного життя 🐾
Рух в унісон виляє хвости. У подорожі з Ініго за кермом, куди б не привело нас життя 🚜
Наповнені радістю, любов’ю та часткою хаосу», — написав Міддлтон.
Нагадаємо, Джеймс — наймолодший із трьох дітей у родині Керол та Майкла Міддлтонів. Він обожнює собак і кілька вихованців подарував своїй сестрі принцесі Кейт, фото нинішнього вона нещодавно публікувала у соцмережі.