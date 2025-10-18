ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
114
Час на прочитання
1 хв

З такою зачіскою ми її ще не бачили: новий вихід Олени Зеленської

Перша леді України поспілкувалася з маленькими пацієнтами відділення трансплантології «Охматдиту».

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська з нагоди Всесвітнього дня донорства та трансплантації органів відвідала дитячу лікарню «Охматдит». Там вона поспілкувалася з маленькими пацієнтами і їхніми батьками.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Цього дня перша леді з’явилася із новою зачіскою, з якою ми її ще не бачили. Олена зачесала волосся назад і зібрала його у хвіст — їй дуже пасує така зачіска.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

У неї також був ніжний макіяж і золоті сережки-пусети у вухах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Одягнена Зеленська була у світлу блузку з коміром і єпископськими рукавами та чорні широкі штани зі стрілками, які доповнила чорними туфлями на зручних підборах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська на зустрічі з високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас постала у сірому костюмі-трійці і сорочці кольору гакі.

