З такою зачіскою ми її ще не бачили: новий вихід Олени Зеленської
Перша леді України поспілкувалася з маленькими пацієнтами відділення трансплантології «Охматдиту».
Олена Зеленська з нагоди Всесвітнього дня донорства та трансплантації органів відвідала дитячу лікарню «Охматдит». Там вона поспілкувалася з маленькими пацієнтами і їхніми батьками.
Цього дня перша леді з’явилася із новою зачіскою, з якою ми її ще не бачили. Олена зачесала волосся назад і зібрала його у хвіст — їй дуже пасує така зачіска.
У неї також був ніжний макіяж і золоті сережки-пусети у вухах.
Одягнена Зеленська була у світлу блузку з коміром і єпископськими рукавами та чорні широкі штани зі стрілками, які доповнила чорними туфлями на зручних підборах.
Нагадаємо, Олена Зеленська на зустрічі з високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас постала у сірому костюмі-трійці і сорочці кольору гакі.