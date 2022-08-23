З танками, колосками пшениці та БТР: Володимир Зеленський з'явився в оригінальній вишиванці

Цього тижня президент України Володимир Зеленський кілька разів з'явився у новій оригінальній вишиванці. Виріб від бренду Indposhiv виконаний у кольорі хакі й на ньому авторська вишивка білоруської художниці Руфіни Базлової.

Після повномасштабного нападу Росії на нашу країну художниця почала присвячувати свої роботи Україні.

Вперше виріб із її вишивкою було створено до Дня вишиванки у травні цього року. На виробі, який одягнув президент України, зображено важливі речі сучасної української історії: танки, БТР, колоски пшениці та українці, які тримаються за руки.

Володимир Зеленський та Анджей Дуда / Фото: Associated Press

Майстриня у своїй публікації в Instagram зазначила, що представники бренду з нею зв'язалися та запропонували колаборацію, однак вона не очікувала, що у виробі з її роботою з'явиться президент України.

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський та Анджей Дуда / Фото: Associated Press

Також бренд зазначив, що частину грошей від продажу цієї вишиванки передають на підтримку ЗСУ.

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