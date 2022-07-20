З тортом, гранатами і в метелику: пес Патрон показав, як святкує свій день народження

Сьогодні відомий пес-сапер Патрон святкує свій день народження. Йому виповнилося 3 роки. З цієї нагоди собака показав, який йому подарували торт – він складається зі смаколиків для собак.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Серед подарунків у нього – гранти і патрони.

Пес до свята причепурився і одягнув червоного метелика у дрібний горошок.

Патрон також зізнався, що почувається найщасливішим псом у всесвіті.

"У мене є любляча сім'я, я маю достобіса іграшок, я допомагаю врятувати життя людей, і у мене щодня є що їсти.

А ще у мене є ви! І мені справді не байдуже, як у вас справи. Чи сумуєте ви, як вас розвеселити. Я хотів, щоб у цьому профілі ви знаходили натхнення і розраду. Маю надію, я справляюсь з цим.

Я знаю, що ви зараз думаєте: "Що б такого тому Патрону подарувати?". По-перше, свою усмішку. Ось просто зараз усміхніться. Дякую.

По-друге, хочу попросити допомогти мені зібрати кошти на велииииику миску корму для собачок і котиків, в яких поки немає свого дому: хотів би їх пригостити на честь свого дня народження. Це зовсім необов'язково, лише якщо у вас є можливість. Я знаю, що зараз кожна копійка не зайва, тому все зрозумію. Всі гроші передам моїм друзям в @uanimals.official

Завів окрему банку-миску на mono:

5375411201735474

(дублюю посилання у сторіс)

PayPal: dsnspatron@gmail.com

Всім святковий лизь.

P.S. На другому фото я просто в шоці, що дружина Михайла вміє такі торти робити. Так ще й серйозно каже "їж-їж, моя любове". Ну що за прекрасний день", - написав Патрон.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Відомого пса привітала його зіркова прихильниця Злата Огнєвіч.

"Вітаю тебе, Патрончику. Будь нам здоровий і веселий!" - написала співачка.

Нагадаємо, раніше Патрон показав свого поважного друга-собаку.

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