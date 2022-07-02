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У трав'яній краватці з кіньми: Борис Джонсон на діловій зустрічі

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У трав'яній краватці з кіньми: Борис Джонсон на діловій зустрічі

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії і хороший друг України розбавив діловий аутфіт яскравою краваткою.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся зі своєю колегою з Нової Зеландії Джасіндою Ардерн. Зустріч відбулася на Даунінг-стріт у Лондоні.

Джасінда Ардерн і Борис Джонсон / © Associated Press
Джасінда Ардерн і Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Там політик постав у чорному костюмі, білій сорочці і краватці трав'яного кольору із зображенням солдатів з кіньми.

Борис Джонсон / © Associated Press
Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Образ Джонсона завершила його "фірмова" зачіска.

Борис Джонсон / © Associated Press
Борис Джонсон / Фото: Associated Press
Борис Джонсон / © Associated Press
Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Ардерн одягла на зустріч білу сукню міді від бренду Emilia Wickstead, яку скомбінувала з бежевими туфлями на шпильках.

Нагадаємо, Борис Джонсон зі своєю дружиною Керрі Джонсон побував на саміті "Великої сімки" у Баварських Альпах. Там Керрі постала у білосніжному костюмі із широкими штанями від бренду The Deck і бежеві туфлі. 

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