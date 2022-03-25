З тростиною, але тримається: королева Єлизавета II відвідала виставку у Віндзорському замку

Королева Єлизавета II нездужає, але вона тримається і не хоче бути слабкою, демонструючи силу волі на публічному заході.

Вже не секрет, що монархиня має труднощі з пересуванням. Кажуть, щоб Єлизавета II могла бути присутньою на панахиді на честь принца Філіпа, готується спеціальна операція, щоб королеву туди секретно доставити.

Днями Єлизавета II з'явилася на виставці артефактів ручної роботи, яка проходила у Віндзорі, у Білій вітальні Віндзорського замку, пише Hello!

Королева Єлизавета II / Associated Press

Вона усміхалася, на ній була шовкова весняна сукня, усипана квітами, і улюблене намисто з трьох ниток перлів. Незважаючи на потребу в тростині, яку, за визнанням королеви, вона використовує через проблеми з пересуванням, вона мала чудовий вигляд, доповнюючи свій весняний образ своєю фірмовою сумкою Launer.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Образ королеви доповнила сентиментальна брошка — квітковий кошик із діамантами, сапфірами, рубінами та смарагдами, яка була подарована Лілібет її батьками 1948 року на честь народження її першої дитини, принца Чарльза.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Сьюзан Джонс, яка разом з іншим майстром-ремісником Сьюзен Шекспір проводила демонстрації для королеви, сказала: "Досвід був справді чудовим, і це було не у багатьох, і я все ще трохи в шоці. Ми так нервували, але природа Її Величності змусила нас почуватися такими розслабленими. Це було дуже приголомшливо".

Королева Єлизавета II / Associated Press

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