З тростиною на червоній доріжці: королева Єлизавета II була присутня на кінному шоу, присвяченому її платиновому ювілею

З тростиною на червоній доріжці: королева Єлизавета II була присутня на кінному шоу, присвяченому її платиновому ювілею

Королева Єлизавета II з дитинства їздила верхи. І всупереч проблемам із мобільністю, які у неї виникли на 96-му році життя, монархиня знайшла в собі сили особисто відвідати Королівську Віндзорську кінну виставку.

Її Величність королева прибула на захід, який проводився в рамках святкування її платинового ювілею правління – кінне шоу, яке називалося "Галопом по історії" та відбулося на Королівській Віндзорській кінній виставці у Віндзорському замку в неділю.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Її Величність супроводжував її молодший син, принц Едвард, а також його дружина графиня Софі. Натовп аплодував стоячи, коли 96-річна монархиня вийшла з машини на червону доріжку. Незважаючи на постійні проблеми з пересуванням, королева дісталася Королівської ложі за допомогою своєї тростини.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Одягнена Єлизавета II була в блакитну сукню, розшиту камінням і сіру шаль зверху, взута в улюблені туфлі Anello & Davide, а в руках тримала шкіряну сумку Launer.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Судячи зі знімків, королева була дуже рада бути присутньою на заході. У шоу брала участь і онука королеви, старша дочка принца Едварда та графині Софі – Леді Луїза Віндзор. Вона керувала екіпажем, як її колись навчав її дідусь принца Філіп.

леді Луїза / Фото: Getty Images

Королівське кінне шоу у Віндзорі розпочало святкування платинового ювілею заходом "Галопом з історії". Понад 500 коней та 1000 артистів створили 90-хвилинну виставу, яка повернула глядачів галопом в історію від Єлизавети I до наших днів. Серед зіркових гостей на заході був актор Том Круз та акторка Гелен Міррен.

Графиня Софі / Фото: Getty Images

Раніше в п'ятницю монархиня також з'являлася на кінному шоу у Віндзорі і мала чудовий вигляд.

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