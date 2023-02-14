З туфлею принцеси Уельської стався конфуз: як відреагувала Кейт (фото)

41-річна британська принцеса давно зробила висновки і більше не потрапляє до таких незручних ситуацій.

Принцеса Уельська Кетрін знає деякі лайфгаки, якими користується для того, щоб носити взуття на високих підборах їй було зручно. Але навіть у цьому випадку ніхто, і принцеса теж, не застрахований від конфузних ситуацій.

Якось під час параду ірландської гвардії на честь Дня Святого Патрика у казармах Монс у березні 2013 року в Олдершоті, з туфлею Кетрін сталася неприємність. Принцеса наступила на решітку, а її підбор застряг у ній. Кейт не розгубилася, вона сама нахилилася, щоб звільнити свій підбор, а принц Вільям допомагав їй тримаючи за руку.

Фото вийшло кумедним і його одразу ж розтиражувала тоді вся британська преса. Надалі Кетрін була обережніша і в такі ситуації більше не потрапляла.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, ми також розповідали про те, як принцеса Уельська примудряється приховувати спідню білизну під одягом. За обов'язком служби вона часто одягає сукні та вечірні вбрання з тонкої тканини, приховувати під ними сліди від бюстгальтерів та трусів дуже непросто, але стилісти Кейт із цим справляються.

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