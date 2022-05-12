З турботою про дітей та їхніх матерів: герцогиня Меган заявила про підтримку масштабного проєкту

З турботою про дітей та їхніх матерів: герцогиня Меган заявила про підтримку масштабного проєкту

Меган Маркл знову вирішила підтримати жінок, і зокрема жінок, які виховують дітей у США.

Герцогиня Сассекська звернула увагу на кризу, яка пов'язана з доглядом за дітьми в США, наголосивши на тому, що це не проблема сім'ї, а проблема держави. Жінки повинні думати про те, як виживати при цьому, дбати про свою дитину, і часто ці дві речі просто неможливо поєднати. Йдеться про оплачувану відпустку для молодих матерів.

Герцогиня Меган та її фонд Archewell Foundation приєдналася до організації #MarshallPlanForMoms, яка оголосила про створення "Національної бізнес-коаліції з догляду за дітьми". Мета проєкту – розширення підтримки для догляду за дітьми для мам, що працюють.

Меган Маркл і принц Гаррі із сином Арчі / Фото: Associated Press

"Сім'ї у всьому світі, і особливо мами, які працюють, змушені так багато брати на себе", — йдеться у заяві 40-річної Меган, яка виховує двох маленьких дітей. "Це тільки посилилося через пандемію, зі збільшенням обов'язків з догляду, зростанням цін і економічною невизначеністю. Сьогодні ми подаємо сигнал про те, що турбота про дітей — це не просто імператив суспільства, це імператив бізнесу. Створення сильнішої робочої сили починається із задоволення потреб сім'ї", — сказала герцогиня.

Директорка організації #MarshallPlanForMoms опублікувала в Instagram частину звернення Меган та написала, що для неї велика честь, що фонд Archewell приєднався до їхньої команди.

Як повідомляє People, #MarshallPlanForMoms був серед організацій, що отримали пожертвування наприкінці 2021 року від Фонду Меган і Гаррі, про це було оголошено, коли сім'я випустила свою різдвяну листівку, де публіці були вперше представлені двоє дітей пари.

А в жовтні 2021 року Меган Маркл поділилася відкритим листом до спікерки палати представників Ненсі Пелосі та лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, опублікованому виданням Paid Leave for All.

Лист був написаний на підтримку комплексної програми оплачуваної відпустки для новоспечених батьків. Меган поділилася своїми побоюваннями з приводу того, що в країні все ще немає повноцінної оплачуваної відпустки для батьків.

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