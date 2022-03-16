З Україною на серці: спікерка палати представників США Ненсі Пелосі підтримує українців

Ненсі Пелосі ходить із українським прапором на грудях.

Спікерка палати представників США – Ненсі Пелосі – з моменту вторгнення Росії в Україну почала носити на грудях значок українського прапора. Його вона пришпилює до жакета поруч із американським прапором. Таким чином, Пелосі висловлює свою підтримку Україні.

Ненсі Пелосі / Associated Press

Ненсі Пелосі / Associated Press

Ненсі Пелосі / Getty Images

Сьогодні, 16 березня, президент України Володимир Зеленський виступив онлайн перед Конгресом США. Пані Пелосі представила Зеленського та вимовила: "Слава Україні!". Вона повторила це гасло ще двічі, закликаючи своїх колег до неї приєднається. Члени Конгресу вітали Зеленського з аплодисментами та стоячи.

Ненсі Пелосі / Associated Press

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