З Україною на серці: спікерка палати представників США Ненсі Пелосі підтримує українців

Ненсі Пелосі ходить із українським прапором на грудях.
Спікерка палати представників США – Ненсі Пелосі – з моменту вторгнення Росії в Україну почала носити на грудях значок українського прапора. Його вона пришпилює до жакета поруч із американським прапором. Таким чином, Пелосі висловлює свою підтримку Україні.
Сьогодні, 16 березня, президент України Володимир Зеленський виступив онлайн перед Конгресом США. Пані Пелосі представила Зеленського та вимовила: "Слава Україні!". Вона повторила це гасло ще двічі, закликаючи своїх колег до неї приєднається. Члени Конгресу вітали Зеленського з аплодисментами та стоячи.
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