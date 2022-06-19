З Україною в серці: як гості королівських кінних перегонів в Аскоті підтримують нашу країну

З Україною в серці: як гості королівських кінних перегонів в Аскоті підтримують нашу країну

Цього року про Україну говорять і на Royal Ascot – це щорічні королівські кінні перегони, які проводяться на іподромі в Аскоті. Їх відвідує безліч гостей, а також члени британської королівської родини.

Ми зібрали для вас кілька фотографій гостей королівських перегонів, які приїхали на захід в аутфітах у кольорах українського прапора.

Ось ці чоловіки вирішили одягнути жовту та блакитну краватку під свої елегантні фраки. Збіг? Не думаємо, очевидно, що аксесуари гості одягли на знак підтримки нашої країни.

Підтримка України на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Леді Еліза Меннерс і Хам Флемінг приїхали на Royal Ascot у жовтій і блакитній сукнях відповідно, підібравши кожна до свого вбрання відповідний капелюх.

Підтримка України на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Леді на перегонах повинні бути обов'язково в капелюхах, це правило дрескоду. А для тих, хто купує дуже дорогі квитки в королівську ложу (туди, де зазвичай перебувають члени королівської сім'ї) правила ще суворіші. Капелюх повинен бути діаметром не менше 10 сантиметрів, за найменшу невідповідність у ложу можуть просто не пустити.

Підтримка України на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Підтримка України на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Деякі гості одягають не капелюшки, а вінки на голову. Цього року вони також часто у синьо-жовтих кольорах.

Раніше ми також показували, як дві гості королівських кінних перегонів Марія та Анастасія позують для фото у вінках із квітами та синьо-жовтими стрічками.

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Royal Ascot / Фото: Associated Press

А як вам образи цих дівчат? У блакитних та жовтих сукнях у клітинку віші вони мають чарівний вигляд. Кожна леді доповнила образ різного розміру капелюшком і нанесла на губи червону помаду.

Підтримка України на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II цього року на перегонах не з'явилася, дивилася їх вдома по телевізору, тому що відчуває труднощі з мобільністю. Але свою підтримку Україні вона давно продемонструвала, а регулярні візити її прем'єр-міністра Бориса Джонсона до Києва лише підтверджують той факт, що британська королівська родина разом із усією Британією стоїть на стороні добра та правди.

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