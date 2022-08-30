З українським прапором на грудях: Білл Клінтон сходив на тенісний турнір

Колишній президент США Білл Клінтон відвідав гру титулованої тенісистки Серени Вільямс із Данкою Ковініч з Чорногорії, яка відбулася у межах турніру серії "Великого шолома" US Open-2022. Цей чемпіонат стане для Серени останнім - спортсменка завершує кар'єру.

Фотографи зазнімкували, як Клінтон сидів у першому ряду. Він був одягнений у блакитне поло і темно-синій піджак, до лацкана якого прикріпив значок у вигляді українського прапора. Таким способом експрезидент продемонстрував свою підтримку Україні у час війни з Росією.

Білл Клінтон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно в об'єктиви папараці у престижному районі Нью-Йорка потрапила єдина донька Клінтона - Челсі Клінтон. Вона у супроводі великої кількості охорони йшла на інтерв'ю. Челсі була одягнена у жовтий довгий сарафан у квітковий принт, блакитний блейзер і туфлі-човники.

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