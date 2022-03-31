З українською стрічкою на жакеті: очільниця міста Ґданська на засіданні української робочої групи

З українською стрічкою на жакеті: очільниця міста Ґданська на засіданні української робочої групи

Під час російсько-української війни Польща активно допомагає та підтримує нашу країну.

Голова робочої групи Європейського комітету регіонів по Україні та очільниця міста Ґданська Олександра Марія Дулькевич під час засідання української робочої групи Європейського комітету регіонів у будівлі Жака Делора у Брюсселі з'явилася із синьо-жовтою стрічкою на жакеті.

Олександра Марія Дулькевич / Getty Images

"Перед обличчям цієї катастрофи місцеві політики роблять все можливе, щоб усіма можливими способами підтримати Україну і усвідомити заяву про її трагедію. На саміті в Марселі 3 березня всі члени Комітету регіонів одноголосно засудили військову агресію проти України і висловили підтримку українцям. Наші члени швидко розпочали організовувати гуманітарну допомогу, пункти збору, пропозиції роботи", — сказала Олександра Дулькевич, очільниця міста Ґданськ під час зустрічі.

Нагадаємо, що весь цей час Польща активно допомагає Україні на політичному фронті та гуманітарному. За даними влади ЄС, Україну вже залишило близько 4 мільйонів людей. Більшість із них поїхали саме до Польщі.

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