З улюбленою брошкою на грудях: опубліковано нове портретне фото принцеси Маргарет

Обкладинку присвячено виставці в музеї Вікторії та Альберта, де будуть представлені зокрема і прикраси принцеси Маргарет.
«Розкішні витвори Cartier, представлені на незвичайній новій виставці V&A, розповідають потужну історію про сум’яття, тріумфи, суперництво та романи, які визначали королівську родину протягом усього 20-го століття. На честь цього вражаючого шоу Bazaar створив обкладинку колекційного видання із зображенням принцеси Маргарет у її броші-троянді @Cartier (1955 року), сфотографованої Сесилом Бітоном, яка доступна ексклюзивно у V&A», — йдеться у повідомленні на сторінці глянцю в Instagram.
До речі, принцеса Маргарет любила прикраси з рубінами, зокрема й брошки. Про одну з її найулюбленіших брошів ми розповідали раніше.