З улюбленою брошкою на грудях: опубліковано нове портретне фото принцеси Маргарет

Принцеса Маргарет / © Getty Images

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Обкладинку присвячено виставці в музеї Вікторії та Альберта, де будуть представлені зокрема і прикраси принцеси Маргарет.

«Розкішні витвори Cartier, представлені на незвичайній новій виставці V&A, розповідають потужну історію про сум’яття, тріумфи, суперництво та романи, які визначали королівську родину протягом усього 20-го століття. На честь цього вражаючого шоу Bazaar створив обкладинку колекційного видання із зображенням принцеси Маргарет у її броші-троянді @Cartier (1955 року), сфотографованої Сесилом Бітоном, яка доступна ексклюзивно у V&A», — йдеться у повідомленні на сторінці глянцю в Instagram.

Принцеса Маргарет, фото: instagram.com/bazaaruk

До речі, принцеса Маргарет любила прикраси з рубінами, зокрема й брошки. Про одну з її найулюбленіших брошів ми розповідали раніше.

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Принцеса Маргарет / © Associated Press

Принцеса Маргарет з принцесою Анною і принцом Чарльзом, 1955 рік / © Associated Press Принцеса Маргарет з чоловіком Тоні / © Getty Images принцеса Маргарет / © Getty Images Принцеса Маргарет в день весілля / © Getty Images принцеса Маргарет / © Getty Images принцеса Маргарет / © Getty Images Принцеса Маргарет, Дартмутський коледж, липень 1939 року / © Associated Press Принцеса Єлизавета і принцеса Маргарет відвідали Національну виставку поні в Королівському сільськогосподарському холі. На цьому знімку вони спостерігають за дитячими змаганнями. / © Getty Images Принцеса Маргарет в день заручин / © Associated Press Принцеса Маргарет і Пітер Таунсенд / © Associated Press Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Getty Images Принцеса Маргарет Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцеса Маргарет Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцеса Маргарет Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press Принцеса Маргарет Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press принцеса Маргарет / © Associated Press Принцеса Маргарет, королева-мати і королева Єлизавета II / © Associated Press Принцеса Маргарет з онуками / © Getty Images принцеса Маргарет / © Associated Press принцеса Маргарет / © Associated Press принцеса Маргарет / © Associated Press принцеса Маргарет / © Associated Press принцеса Маргарет / © Associated Press принцеса Маргарет / © Associated Press