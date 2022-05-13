З улюбленими коргі: представлено нове "фото дня" до ювілею королеви Єлизавети II

З улюбленими коргі: представлено нове "фото дня" до ювілею королеви Єлизавети II

Обліковий запис британської королеви в Instagram знову поділився новим знімком монархині, що знаменує її 70-річне правління.

Щодня в Instagram Єлизавети II публікують фото, що знаменують кожен рік правління королеви. Сьогодні було представлено знімок за 2002 рік.

"Королева захоплюється коргі в Манітобі під час свого двотижневого Золотого ювілейного туру Канадою.

Також 2002 року у Манчестері відбулися 17-ті Ігри Співдружності", - зазначено в підписі.

Раніше в обліковому записі повідомляли, що протягом наступних 70 днів відбуватиметься зворотний відлік до святкування платинового ювілею Її Величності. Вчора ми показували вам фото за 2001 рік.

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