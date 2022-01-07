З улюбленою зачіскою і французьким манікюром: Юлія Тимошенко помолилася у Святий вечір

З улюбленою зачіскою і французьким манікюром: Юлія Тимошенко помолилася у Святий вечір

Народна депутатка показала нове фото у соцмережі.

Юлія Тимошенко вчора, 6 січня, у Святий вечір опублікувала в Instagram нову гарну світлину і привітала підписників зі святом. На знімку політикиня із заплющеними очима молиться за українців і Україну.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

Одягнена вона у чорну водолазку. Свій образ Юлія Володимирівна доповнила улюбленою зачіскою – низьким хвостом із випущеними спереду пасмами, ніжним макіяжем і французьким манікюром.

"6 січня, Святий вечір, ніч перед Різдвом… Вифлеємська зірка, 12 страв на столі і родина за столом, торжество, таїнство, свято… І неодмінно – Микола Гоголь… З Вакулою, Оксаною і Солохою. Що не кажіть, а наше українське Різдво – найкраще, найестетичніше, найколоритніше… Ніде я не бачила такої краси й такої святої урочистості. Колядки, вертепи, одяг, найкращий посуд, який дістається раз на рік спеціально для Святої вечері, найвишуканіші страви… Це якесь зовсім наше, рідне українське свято. Що підходить до нашої землі, нашого ландшафту, нашої культури… До наших хат і сіл, до нашої душі, нашого серця…

Миру вашому дому, затишку. Добра й любові. Хай береже нас Господь. Хай захищає Україну… Зі Святим Вечором, будьте здорові! Христос рождається!" – написала пані Тимошенко.

Раніше нардепка у розкішному білосніжному вбранні сходила до церкви.

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