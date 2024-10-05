З усіма буває: прессекретарка Байдена вийшла до журналістів у пом'ятому вбранні

Із Карін Жан-П’єр стався невеликий конфуз.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.
Цього разу вона з'явилася перед журналістами у світлому вбранні. На ній був кремовий приталений жакет, із-під якого визирала світло-блакитна сорочка з білим коміром. Верх вона скомбінувала зі світло-блакитною спідницею, яка була пом'ятою.
У Карін, як завжди, була об'ємна зачіска з кучерями, макіяж із персиково-димчатими тінями і рожевою помадою. У вухах у неї були улюблені золоті сережки-кільця, а на зап'ясті – срібний та різнокольоровий браслети.
Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’єр у трав'яному костюмі й оксамитових туфлях постала на брифінгу.
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