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З усмішками на обличчі: нідерландська королівська родина випустила різдвяну листівку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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184
Час на прочитання
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З усмішками на обличчі: нідерландська королівська родина випустила різдвяну листівку

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

Традиційно, як і всі європейські королівські сім'ї, вони презентували свою листівку з побажаннями.

24 грудня, напередодні Різдва, король Віллем-Олександр та королева Максима випустили свою різдвяну листівку, щоб привітати з прийдешніми святами шанувальників та співвітчизників.

На фотографії на листівці зображені разом король Віллем-Олександр, королева Максима, а також три їхні доньки: наслідна принцеса Амалія, принцеса Алексія та принцеса Аріана. Також на знімку був їхній пес Мамбо.

Фотографію, яку використали для листівки, було зроблено ще 30 червня 2023 року Мішою Шумейкером. На листівці написано: "Щасливого Різдва, здорового та процвітаючого Нового року".

За день до публікації своєї листівки королівська родина влаштувала щорічну святкову фотосесію напередодні Різдва. Це вже традиція сім'ї і в ній взяли участь король, королева, їхні доньки та пес. Святкові знімки були зроблені на території палацу Гуіс тен Бош у Гаазі.

Нідерландська королівська родина / © Getty Images
Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
184
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