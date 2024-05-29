З усмішками на обличчях: опубліковано нове фото Кейт та Вільяма Уельських

Фотографію Кейт та Вільяма Уельських під час одного з візитів до Уельсу було опубліковано готелем, де зупинялася королівська пара.

На сторінці гостьового будинку Duffryn Mawr Country House у Facebook поділилися фотографією з візиту королівського подружжя.

Фото було зроблено 2023 року. На ньому зображені принц Вільям і принцеса Кейт разом із співробітниками, а в підписі йдеться:

"Минув рік відтоді, як ми вітали Вільяма і Кейт, принца і принцесу Уельських, в Даффрін-Мор! Ми були раді вітати Вільяма і Кейт на ніч тут, коли вони відвідали Брекон-Біконс. Вони настільки добрі та доброзичливі, що було дуже приємно, що вони зупинилися тут".

На знімку принцеса Кейт і принц Вільям одягнені в ті самі вбрання, в яких вони були під час візиту до Аберфана 28 квітня 2023 року, натякаючи на те, що вони позували для фотографії вранці в день від'їзду.

Кейт та Вільям Уельські під час візиту до Аберфану 28 квітня 2023 року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями ми писали, що Кейт та Вільям Уельські опублікували заяву у зв'язку з трагічною подією.

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