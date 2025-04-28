Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Getty Images

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Майбутній король Йорданії опублікував у себе в Instagram фото, де зазнімкований за руку з Раджвою. Вона одягнена в сукню і кардиган до тону, її волосся зачесане назад, а принц у чорній футболці-поло та чорних штанях йде поруч. Вони обидвоє усміхаються і мають такий щасливий вигляд.

«З днем ​​народження, Раджво! Вдячний за любов, доброту і тепло, які ти приносиш у життя Іман та мою», — написав кронпринц у підписі під цією фотографією.

Принцеса Раджва і Кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

На честь іменинниці Jordan News Agency поділилося новим портретним фото принцеси Раджви.

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Принцеса Раджва і Кронпринц Хусейн