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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
535
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1 хв

Усміхаючись і тримаючись за руки: кронпринц Хусейн поділився милим фото дружини-іменинниці — принцеси Раджви

Кронпринц Хусейн привітав свою дорогу дружину принцесу Раджву з днем народження.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Getty Images

Майбутній король Йорданії опублікував у себе в Instagram фото, де зазнімкований за руку з Раджвою. Вона одягнена в сукню і кардиган до тону, її волосся зачесане назад, а принц у чорній футболці-поло та чорних штанях йде поруч. Вони обидвоє усміхаються і мають такий щасливий вигляд.

«З днем ​​народження, Раджво! Вдячний за любов, доброту і тепло, які ти приносиш у життя Іман та мою», — написав кронпринц у підписі під цією фотографією.

Принцеса Раджва і Кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

Принцеса Раджва і Кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

На честь іменинниці Jordan News Agency поділилося новим портретним фото принцеси Раджви.

Ми також зібрали цікаві факти про життя іменинниці, щоб детальніше познайомити вас із принцесою Раджвою.

Принцеса Раджва і Кронпринц Хусейн

Принцеса Раджва і Кронпринц Хусейн

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