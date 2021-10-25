З усмішкою і в красивій сукні: який вигляд мала королева Єлизавета II за день до госпіталізації

З усмішкою і в красивій сукні: який вигляд мала королева Єлизавета II за день до госпіталізації

18 жовтня королева Єлизавета II провела відеозустріч з дамою Сінді Кіро, яка від 21 жовтня є генерал-губернатором Нової Зеландії.

У ролику Її Величність з'явилася в прекрасному настрої, багато усміхалася та загалом мала чудовий вигляд в сірій сукні з квітами, з легким макіяжем на обличчі і з улюбленими перлинними прикрасами. Відео було записано за день до того, як королева Єлизавета II була госпіталізована до лікарні короля Едуарда VII в Лондоні, звідки наступного ранку була виписана.

Королева наділила Сінді Кіро традиційною емблемою генерал-губернатора. Як генерал-губернатор Дама Сінді буде виступати в ролі представника королеви в Новій Зеландії.

Нагадаємо, монархиня провела ніч в лікарні, де їй провели обстеження у різних фахівців, а також взяли аналізи. Це сталося після того, як лікарі порадили їй скасувати робочий візит до Північної Ірландії. У повідомленні Букінгемського палацу говорилося, що в четвер вона повернулася до Віндзорського замку. І, судячи з цього відео, Єлизавета II дійсно не приховує від публіки якихось серйозних проблем зі здоров'ям.

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