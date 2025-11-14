З V-подібним вирізом: міністерка фінансів Фінляндії у короткій сукні кольору індиго з’явилася на круглому столі

Ріікка Пурра / © Associated Press

Міністерка фінансів Фінляндії Ріікка Пурра взяла участь у круглому столі міністрів фінансів ЄС, який відбувся у будівлі Європейської Ради в Брюсселі.

Там політикиня з’явилася у мінісукні кольору індиго з V-подібним вирізом, рукавами три чверті, драпуванням на талії і спідницею А-силуету.

Аутфіт Пурра доповнила чорними туфлями на стійких підборах і золотим ланцюжком із підвіскою. У неї було укладання боб-каре з боковим проділом і ніжний макіяж.

