З V-подібним вирізом: міністерка фінансів Фінляндії у короткій сукні кольору індиго з’явилася на круглому столі

Ріікка Пурра обрала для свого виходу яскраве вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Ріікка Пурра

Ріікка Пурра / © Associated Press

Міністерка фінансів Фінляндії Ріікка Пурра взяла участь у круглому столі міністрів фінансів ЄС, який відбувся у будівлі Європейської Ради в Брюсселі.

Ріікка Пурра / © Associated Press

Ріікка Пурра / © Associated Press

Там політикиня з’явилася у мінісукні кольору індиго з V-подібним вирізом, рукавами три чверті, драпуванням на талії і спідницею А-силуету.

Ріікка Пурра / © Associated Press

Ріікка Пурра / © Associated Press

Аутфіт Пурра доповнила чорними туфлями на стійких підборах і золотим ланцюжком із підвіскою. У неї було укладання боб-каре з боковим проділом і ніжний макіяж.

Ріікка Пурра / © Associated Press

Ріікка Пурра / © Associated Press

