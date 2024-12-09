З величезною квіткою з бісеру на грудях: прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр на червоній доріжці

50-річна Карін Жан-П'єр – прессекретарка Білого дому – відвідала світський захід у Вашингтоні.

Карін одягла довгу чорну сукню-бюстьє з оригінальним декором — на грудях її прикрашала величезна 3D квітка, вишита лелітками коричневого, бежевого та чорного кольорів.

Образ вона доповнила сережками у вухах, об'ємним укладанням свого розкішного кучерявого волосся, а також гламурним вечірнім макіяжем, у якому акцент був зроблений на очах, адже на них Карін нанесла тіні з блискітками.

Карін Жан-П'єр / Фото: Getty Images

Також цей захід у Вашингтоні відвідала перша леді Джилл Байден у білій сукні та 84-річна Ненсі Пелосі — колишня спікерка Палати представників.

Ненсі Пелосі з чоловіком / Фото: Getty Images

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