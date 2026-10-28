З відкритим плечем і рукавом-кейпом: королева Максима вразила вечірнім образом

Королева Максима / © Getty Images

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У вівторок, 27 жовтня, король Віллем-Александр, королева Максима та їхня старша донька принцеса Амалія влаштували вечерю для членів Державної ради Нідерландів у палаці Ноордейнде в Гаазі. Державна рада є незалежним консультативним органом уряду та парламенту з питань законодавства й державного управління, а також найвищою загальною адміністративною судовою інстанцією Нідерландів.

Королева Максима обрала для події вишукану сукню на одне плече і з рукавом-кейпом. Її Величність відома любов’ю до насичених кольорів, сміливих фасонів і креативних аксесуарів, тому і цього разу не розчарувала.

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Принцеса Амалія і королева Максима / © Getty Images

Вбрання нідерландського дизайнера Клааса Іверсена вирізнялося оригінальним кроєм. Фасон надавав сукні сучасного вигляду, водночас зберігаючи елегантність, доречну для королівських заходів.

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Образ вона доповнила розкішними прикрасами, зокрема виразною брошкою на плечі та довгими сережками-підвісками. Своє світле волосся королева уклала в м’які хвилі, а червона помада додала образу ще більшої гламурності.

Цікаво, що Максима одягла цю сукню не вперше, раніше вона у ній з’являлася, але стилізоване вбрання було інакше.

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