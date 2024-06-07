З відрослим корінням і біцепсами: болгарська принцеса шокувала громадськість своїм зовнішнім виглядом

Минулого тижня болгарська королівська родина пережила одну з найважливіших подій за останні роки – відбулася репатріація тіла Фердинанда I – першого царя династії після здобуття країною незалежності від Османської імперії. Тіло Фердинанда I перепоховали у сімейному склепі у Вранському палаці – не офіційній резиденції болгарських монархів. Останки царя були репатрійовані та перепоховані через 76 років після його смерті в Німеччині.

Болгарська принцеса Калина і її родина / Фото: Getty Images

Захід відвідала болгарська царська родина: болгарський принц Кирило Преславський із дружиною Розаріо Надаль, принц Костянтин-Ассен Відінський, 17-річний Симеон-Хасан Муньоз, а також його мати – принцеса Калина та її чоловік Кітін Муньоз. Особливу увагу на цьому заході привернула 52-річна принцеса Калина.

Жінка є єдиною дочкою Симеона ІІ – останнього царя Болгарії. 1946 року монархія в країні була скасована на підставі референдуму і сім'я емігрувала до Іспанії, де і влаштовувалася. Калина, принцеса Болгарії та герцогиня Саксонська, народилася 19 січня 1972 року в Мадриді. Вона закінчила французький ліцей в іспанській столиці, після чого вступила до англійського коледжу. Вона вивчала "Історію мистецтв" у Лондоні, а 26 жовтня 2002 року вийшла заміж за іспанського мореплавця Антоніо Хосе Кітіна Муньоса-і-Валькарселя.

На публіці принцеса з'являлася дуже рідко і не вела світське життя. Тому коли вона відвідала церемонію перепоховання тіла, привернула увагу своєю зовнішністю.

Болгарська принцеса Калина з чоловіком / Фото: Getty Images

Принцеса мала відросле коріння волосся, дуже накачене м'язове тіло і викривлений ніс.

Болгарська принцеса Калина / Фото: Getty Images

Але проблеми з носом у неї не через невдалу пластичну операцію, а через травму та її страшні наслідки. У віці восьми років з нею стався нещасний випадок у школі – вона зламала два зуби. Ще один нещасний випадок стався, коли принцеса навчалася у Лондоні 1999 року. Про те, що сталося, розповів її чоловік виданню Vanity Fair.

"Вона пішла до дантиста за капами, але, на жаль, дантист просвердлив надто багато зубів у основі кістки. Це викликало серйозні проблеми, зараження та нову операцію. Під час моєї експедиції 2000 року (…), коли я був у своєму таборі після того, як щойно приїхав з Лондона, ніхто не надав цьому значення, тому що спочатку так здавалося це невелика проблема (... ...) Минали дні, попри біль та дискомфорт, вона боролася з ними антибіотиками та знеболювальними", – сказав він.

"У ті дні почалася експедиція і ми вийшли в море, вона перебувала на кораблі забезпечення. Неможливість потрапити до шпиталю та умови на морі стали причиною прогресування зараження і стало ще гірше – була затронута частини ока. Нам довелося терміново її евакуювати, і їй зробили операцію, теж терміново, приділивши першочергову увагу видаленню інфекції. Так і було завдано естетичної шкоди, але на той момент це було не важливо, головне було врятувати око і ніс від інфекції", – додав Кітін Муньоз.

Після того, як сім'я з'явилася на публіці, фотографії з Калиною стали вірусними та викликали багато суперечок й обговорень. Зокрема не так цікавив публіку її ніс, як атлетична статура. Ситуацію принцеса вирішила прокоментувати.

"Я присвячую себе тренуванням із ваговими навантаженнями та здоров'ю тіла, я спортсменка", – сказала принцеса виданню EL MUNDO.

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