З вірою в серці: грузинська співачка Ніно Катамадзе в ексклюзивному інтерв'ю розповіла, як підтримує Україну

До Києва приїхала грузинська співачка Ніно Катамадзе. Вона дала концерт на станції столичного метро - разом виступали українські та грузинські артисти. Його транслюватимуть сьогодні в межах "Єдиного марафону" - після 21.00. А от кому персонально присвятила Ніно свій приїзд до України, вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

Кореспондентка Олена Мацюцька зустрілася з Ніно Катамадзе у Києві біля Жовтневого палацу. Наприкінці травня тут мав відбутися концерт співачки. Один з запланованих у великому турне Україною. Плани зруйнували російни. Але увесь цей час Ніно чекала, коли зможе приїхати сюди і заспівати для українців, навіть попри небезпеку.

"Есть такой момент, что …есть ощущение, что тебя все равно защищают. Это очень важно. И это та сила, которая помогла, чтоб ми приехали сюда", - говорит певица.

26-го лютого 2022 року Ніно зі своїми колегами вийшла на вулиці Тбілісі аби заспівати на підтримку України.

Ніно Катамадзе

Ніно Катамадзе, її колега, диригент Ніколоз Рачвелі - часті гості в Україні. Приїздили одразу після революції гідності. У цей же Жовтневий палац. Концерт розпочинали гімном України. З початком повномасштабного вторгнення Росії Ніно Катамадзе не залишає Україну без уваги. Вона говорить, співає в усьому світі, щоб про нас не забували. Артистка взяла участь і у марафоні на підтримку України Stand with Ukraine. На сцені вона приклала до серця наш прапор. Завжди усміхнена і енергійна, зараз Ніно зосереджена і не приховує своїх емоцій.

"Как мне больно за детей, за матерей, за жен, которие отправили своих мужей защищать свою страну. За детей, которие больше не увидят своих отцов", - говорит Катамадзе.

Її сукня з синім та жовтим кольорами. На руці - тендітний браслет і синіми і жовтими намистинками.



Теперешній концерт у Києві дуже знаковий для артистів. Диригент і музикант Ніколоз Рачвелі каже, що Грузія не раз відчувала російську агресію. Наша народи спільні в боротьбі за незалежність.

"Я тішуся що я, і Ніно ми зараз тут в ці часи. Це для нашої історії найголовніший концерт, який ми даватимемо в Києві. У нас є відчуття, що всі, кожна людина в Україні, дуже близькі нам і, звичайно музика допомагає у будь-якій ситуації, у будь-які часи. Але якраз тепер – це не лише музика, так звучить надія, надія на майбутнє і побажання сили всім українцям перемогти у цій війні", - розповів Ніколоз Рачвелі.

Ніно Катамадзе

Народ Грузії долучився до допомоги українцям. Софія Чконія, організаторка телемарафону зі збору коштів, розповіла - Ніно Катамадзе - завдяки своєму величезному авторитетові - також згуртувала людей.

"З початком війни в Україні грузини почали об'єднуватись щоб допомагати і підтримувати українців. Наприклад є фонд Ніно Катамадзе, який якраз допомагає українцям, що знайшли прихисток в Грузії", - розповіла Софія Чконія.

Нино Катамадзе додає: "Беспецедентно помагают все, кто может…. Мы за любовь боремся, и я вместе с вами, и весь мир вместе с вами".

Ніно спускається на Майдан Незалежності, для неї він - символ боротьби українців. Алея небесної сотні - тепер закінчується протитанковими їжаками. На майже порожній площі знаходяться шанувальники, які хочуть сфотографуватись і подякувати.



"Я впервые без моего партнера без Михаила Бондаренка, который 15 лет сопровождает каждий мой концерт в каждом городе, и я посвящаю ему мой приезд, потому что он на войне. И воюет за свою Украину", - говорить Катамадзе.

Ніно Катамадзе

Нам вдалося зв"язатися із українським імпресаріо Ніно - Михайлом Бондаренко, який від перших днів війни в ЗСУ.



"Я дуже, дуже Ніночці всі добрі слова, які міг сказати я сказав, вона справжя, справжня людина, дуже тонка людина і вона дуже чесна, як її музика, так і її пісні, така вона по життю", - каже Михайло.

Наразі чоловік думає лише про перемогу. Але для нього вона асоціюватиметься також із концертами Ніно, які неодмінно відбудуться. "Після перемоги нашої, дуже скорої перемоги, сподіваюсь, і ми зробимо наші перенесені концерти – ми зіграємо по всій Україні ,як це було заплановано – від сходу до заходу, від півдня до півночі. Все буде добре, все буде Україна", - розповів пан Михайло.

А Ніно додає: "Я люблю Україну, я дуже кохаю Україну. Мою Україну".

Грузинка із великим серцем. Ніно Катамадзе - радіє, що навіть зараз в неї є така можливість розкривати через музику свою душу. Щоб у всіх були сили, щоб були мрії і щоб було майбутнє.



"Если будет сила – нужно петь, если будет сила – нужно рисовать, нужно снимать фильми, нужно действовать, действовать, чтобы спасать хоть одного человека. Так ми спасем весь мир, потому что Украина спасает весь мир!", - говорит певица.

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