З вишнями, цукерками і пір'ям павича: найефектніші капелюхи на відкритті кінних перегон Royal Ascot

У перший день змагань гості продемонстрували красиві головні убори.

Вчора, 18 червня, у місті Аскот стартували щорічні королівські кінні перегони Royal Ascot, які заснувала королева Великої Британії Анна у XVIII столітті.

На цю подію чекають не лише любителі спортивних змагань, а й справжні модниці, які готують для своєї появи на них найкращі вбрання та капелюхи, і на кожен день – нові.

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Ми зібрали найефектніші головні убори, в яких гості прийшли у перший день кінних перегон.

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Цьогоріч красуні обирали яскраві та екстравагантні капелюшки, прикрашені цукерками, вишнями, пір'ям павича, квітами, вуаллю та різним чудернацьким декором.

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Royal Ascot / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Royal Ascot відвідала королева Камілла, яка з'явилася там у синій сукні і пальті від бренду Fiona Clare Aldridge, до якої підібрала знамениту "Брошку принца Альберта" (її за традицією сім'ї носять усі королеви).

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