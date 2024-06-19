З вишнями, цукерками і пір'ям павича: найефектніші капелюхи на відкритті кінних перегон Royal Ascot

У перший день змагань гості продемонстрували красиві головні убори.
Вчора, 18 червня, у місті Аскот стартували щорічні королівські кінні перегони Royal Ascot, які заснувала королева Великої Британії Анна у XVIII столітті.
На цю подію чекають не лише любителі спортивних змагань, а й справжні модниці, які готують для своєї появи на них найкращі вбрання та капелюхи, і на кожен день – нові.
Ми зібрали найефектніші головні убори, в яких гості прийшли у перший день кінних перегон.
Цьогоріч красуні обирали яскраві та екстравагантні капелюшки, прикрашені цукерками, вишнями, пір'ям павича, квітами, вуаллю та різним чудернацьким декором.
Нагадаємо, Royal Ascot відвідала королева Камілла, яка з'явилася там у синій сукні і пальті від бренду Fiona Clare Aldridge, до якої підібрала знамениту "Брошку принца Альберта" (її за традицією сім'ї носять усі королеви).
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