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З високою зачіскою та в шкіряному вбранні: Мішель Обама з'явилася на публіці в ефектному образі

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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З високою зачіскою та в шкіряному вбранні: Мішель Обама з'явилася на публіці в ефектному образі

Мішель Обама / Фото: Getty Images

Колишня перша леді США Мішель Обама відвідала захід у Новому Орлеані – прем'єру Американського симфонічного оркестру.

59-річна жінка мала дуже ефектний і стильний вигляд, коли з'явилася перед камерами, оскільки на ній було цікаве та сучасне вбрання, яке включало шкіряний топ без бретельок та широкі штани з легкої тканини.

Мішель Обама / © Getty Images
Мішель Обама / Фото: Getty Images

Також Мішель Обама одягла подовжений шкіряний жакет на ґудзиках, а талію прикрасила широким ременем із пряжкою.

Привертала увагу і зачіска першої леді, оскільки волосся вона заплела в тонкі кіски і зыбрала у високий хвіст на маківці. Завершували образ молочний манікюр, великі сережки та макіяж.

Мішель Обама / © Getty Images
Мішель Обама / Фото: Getty Images

Але це не вперше, коли ми бачимо Обаму в шкірі. Раніше у межах туру своєї нової книжки The Light We Carry вона виступила в Атланті. Перед глядачами колишня перша леді постала у стильному образі, що включав шкіряну куртку та штани. Того разу Мішель Обама приголомшила помолоділим виглядом.

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Дата публікації
Перегляди
488
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