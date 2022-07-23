З висолопленим язиком: пес Патрон показав фото зі служби

Відомий собака показав, як відпочивав на руках у колеги під час служби.

Пес Патрон потішив підписників своїм новим фото. Він сидить на руках у свого колеги, висолопивши язика, який забруднив у землю під час того, як шукав міни. Патрон, хоч і притомився через спеку, але має щасливий вигляд.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Хек-хек-хек-хек-хек-хек-хек-хек-хек. І це я не про рибу, а про чудове тепле літечко. Не переживайте, мене бережуть, в затінку тримають, завжди мають достатньо води для мене. Ніякого жорстокого поводження з тваринами. Як у вас справи? Гарячий лизь вам", - написав собака.

Нагадаємо, собака-піротехнік поділився дописом, який мотивує, незважаючи на перешкоди, досягати своїх цілей.

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