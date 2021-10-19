З візитом до Риму: два стильних образи шведської кронпринцеси Вікторії

З візитом до Риму: два стильних образи шведської кронпринцеси Вікторії

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель прилітали з офіційним візитом до Рима, Італія.

Шведська кронпара відвідала відкриття виставки "Образи, які змінюють світ" на площі Сан-Сильвестро під час дводенного візиту до Риму для розвитку двосторонніх відносин в галузі торгівлі та інвестицій.

На виставку кронпринцеса Вікторія приїхала в молочно-білій блузі з відкритими плечима і довгими об'ємними рукавами, яку поєднала з чорними штанями з високою талією і тонким поясом із золотим елементом. А взута була в ботильйони зі зміїної шкіри на підборах. На плечі у Вікторії була чорна плетена сумка, також з аксесуарів принцеси вибрала досить масивні золоті сережки-кільця. Її чоловік Даніель був в синьому класичному костюмі, блакитній сорочці і темній краватці.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Getty Images

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Ввечері кронпара була присутня разом з іншими високопоставленими гостями на галавечері в резиденції посла Швеції в Римі під час дводенного візиту. На вечірній прийом Вікторія одягла сріблясту максісукню, яка переливалося стразами і з поясом на талії. У вухах у неї були сережки-підвіски, волосся традиційно принцеса зібрала в пучок і зробила легкий макіяж.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Getty Images

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