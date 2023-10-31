З вухами, хвостом і намальованими вусами: Джилл Байден в образі кішки з'явилася на святкуванні Геловіна у Білому домі

У Білому домі відбулося традиційне святкування Геловіну, на яке завітали діти. Всього захід відвідало понад 7 тисяч гостей. Президент США Джо Байден і його дружина Джилл Байден пригощали їх солодощами і книжками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл підготувалася до свята. Вона обрала для своєї появи милий образ кішки, схожої на їхнього домашнього улюбленця Віллоу.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На першій леді була сіра сукня міді з хутряними манжетами і чорним поясом на талії, до якого був прикріплений довгий хвіст. Взута вона була у сірі кросівки.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Свій лук Байден доповнила обідком із вухами і артмакіжем – їй намалювали чорний ніс і вуса, як у кішки. Вона зобила акуратне укладання, вуха прикрасила діамантовими сережками, шию – золотими ланцюжками, а руки – браслетами і каблучками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президент одягнув чорний жакет, білу сорочку, синьо-жовту краватку, чорну бейсболку, темно-сині штани і чорні туфлі.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Сам Білий дім мав тематичний і красивий вигляд у геловінському стилі. Його прикрасили гарбузами, помаранчевими квітами, ліхтарями, деревами та різними моторошними декораціями із зображенням відомих літературних персонажів – нечисті і привидів. На центральній декорації були зображені домашні улюбленці Байденів – кішка Віллоу і пес Командир.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

А військовий оркестр додав моторошної атмосфери, викоуючи інструментальні версії композицій Thriller, Monster Mash та інші.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден продемонструвала ефектний аутфіт у костюмі кольору фуксії і з розкішною брошкою.

Читайте також: