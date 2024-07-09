З яскравим акцентом у образі: леді Амелія Віндзор сходила на вечірку

Представниця британської королівської родини вийшла у світ і потрапила під приціл папараці.

28-річна леді Амелія Віндзор відвідала літню вечірку, яка відбулася у Лондоні. Дівчина з'явилася на заході у чорному ансамблі, який включав вільні шовкові штани з драпуванням та топ без рукавів.

Також Амелія доповнила вбрання безліччю золотих прикрас на руках та шиї і сумкою-тубусом від Vivienne Westwood. Макіяж у неї був традиційно дуже лаконічним, як і укладання.

Яскравим акцентом у цьому луку стало взуття, адже Амелія з'явилася на вечірці в яскраво-рожевих босоніжках на платформі, зроблених з оксамиту.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Цікаві аксесуари вона дуже любить, але раніше більше робила акцент на сумках. Якось вона на прийшла на захід із сумкою-будиночком рожевого відтінку.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Сумка леді Амелії Віндзор / Фото: Getty Images

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