З яскравим акцентом у образі: леді Амелія Віндзор сходила на вечірку

Представниця британської королівської родини вийшла у світ і потрапила під приціл папараці.
28-річна леді Амелія Віндзор відвідала літню вечірку, яка відбулася у Лондоні. Дівчина з'явилася на заході у чорному ансамблі, який включав вільні шовкові штани з драпуванням та топ без рукавів.
Також Амелія доповнила вбрання безліччю золотих прикрас на руках та шиї і сумкою-тубусом від Vivienne Westwood. Макіяж у неї був традиційно дуже лаконічним, як і укладання.
Яскравим акцентом у цьому луку стало взуття, адже Амелія з'явилася на вечірці в яскраво-рожевих босоніжках на платформі, зроблених з оксамиту.
Цікаві аксесуари вона дуже любить, але раніше більше робила акцент на сумках. Якось вона на прийшла на захід із сумкою-будиночком рожевого відтінку.
Читайте також:
- В оливковій сукні та еспадрильях: Амелія Віндзор приїхала на Вімблдон
- У топі з рюшами та рожевою мініспідницею: Амелія Віндзор сходила на виставку
- У рожевому міні та оливковій куртці: леді Амелія Віндзор на вечірці у Лондоні