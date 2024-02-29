З'явилася на прийомі у палаці: королева Летиція кардинально змінила зачіску

Учора король Філіп VI та його дружина королева Летиція приймали у палаці Сарсуела в Мадриді президента Парагваю Сантьяго Пенья Паласіоса та його дружину Летицію Окампос.

На зустріч королева прибула у штанному костюмі від Bimba y Lola, що складається з двобортного піджака та прямих штанів зі стрілками. Під низ королева одягла чорний топ і взула замшеві туфлі на невисоких підборах від Nina Ricci.

Королева Летиція і король Філіп VI з президентським подружжям Парагваю / Фото: Getty Images

Елегантний образ королева Летиція доповнила золотими сережками-краплями від PdPaola, в яких вона дебютувала у листопаді минулого року під час офіційної поїздки королівського подружжя до Данії, а також своєю улюбленою каблучкою Coreterno. Макіяж на її обличчі був досить насиченим.

Її чоловік Філіп був одягнений у темно-синій класичний костюм, білу сорочку у синю смужку та краватку.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

А ще кілька днів тому королева Летиція приїжджала до Великої Британії, де сяяла зі своєю старою зачіскою. Вона та Філіп з'явилися на службі пам'яті у каплиці Святого Георгія на честь короля Греції Костянтина II.

Королева Летиція у Британії / Фото: Getty Images

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