З'явилися відео зустрічі перших леді США та України в Ужгороді (відео)

Зустріч була дуже теплою та зворушливою.

Сьогодні, 8 травня, в той час, як в Україні триває широкомасштабне вторгнення Росії і вся наша територія під загрозою ракетних ударів, особливо цінно отримати таку потужну підтримку як візит першої леді США Джилл Байден.

Дружина президента США приїхала сьогодні до українського Ужгорода, щоб зустрітися з Оленою Зеленською та біженцями з найгарячіших точок України.

The moment First Ladies Jill Biden and Olena Zelenska met today in Uzhhorod, Ukraine pic.twitter.com/9UsdBBA6Eh — Michael LaRosa (@MichaelLaRosa46) May 8, 2022

Зверніть увагу, як тепло вітали одна одну перші леді США та України. Особливо символічно, що ця зустріч відбулася у День матері.

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