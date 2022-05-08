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З'явилися відео зустрічі перших леді США та України в Ужгороді (відео)

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З'явилися відео зустрічі перших леді США та України в Ужгороді (відео)

Джилл Байден і Олена Зеленська / Associated Press

Зустріч була дуже теплою та зворушливою.

Сьогодні, 8 травня, в той час, як в Україні триває широкомасштабне вторгнення Росії і вся наша територія під загрозою ракетних ударів, особливо цінно отримати таку потужну підтримку як візит першої леді США Джилл Байден.

Дружина президента США приїхала сьогодні до українського Ужгорода, щоб зустрітися з Оленою Зеленською та біженцями з найгарячіших точок України.

Зверніть увагу, як тепло вітали одна одну перші леді США та України. Особливо символічно, що ця зустріч відбулася у День матері.

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