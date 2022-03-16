"З'єднайте Аліну "Єву Браун" Кабаєву з її "фюрером": коханці Путіна загрожує депортація

Коханка президента РФ Володимира Путіна – олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва – разом із їхніми чотирма дітьми перебуває у Швейцарії. Але після кривавих злочинів, які російський політик чинить в Україні, жінку хочуть депортувати.

Як Аліна опинилася у Швейцарії

Кабаєва має чотирьох дітей від Путіна, але офіційно це ніколи не підтверджувалося. Президент РФ вирішив убезпечити свою пасію та сховати її у Швейцарії, але недооцінив країну. Рішення Швейцарії не зберігати нейтралітет і посісти жорстку позицію щодо Росії шокувало багатьох у міжнародному співтоваристві.

Володимир Путін та Аліна Кабаєва / Associated Press

Федеральна рада Швейцарії оголосила 28 лютого, що він заморозив активи списку російських фізичних осіб і компаній, зазначивши, що "фінансові санкції проти президента Росії Володимира Путіна, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова також мають бути введені в дію з негайним ефектом". Але про депортацію Аліни Кабаєвої, яка має швейцарський паспорт, мови тоді не йшлося.

Живе Кабаєва у приватному шалє на березі озера Лугано, яке перебуває під суттєвою охороною, звісно. У цьому затишному місці у Швейцарії розташовані 4-поверхові пентхауси, купити які можуть собі дозволити лише дуже заможні люди. Якщо вірити чуткам, то до пандемії Путін і Кабаєва проводили тут багато часу. А у приватному пологовому будинку Clinicа Sant'Anna Аліна 2015 року гімнастка народила дочок-близнюків. Також у пари за неофіційними даними є двоє синів-близнюків, їх Аліна народила 2019 року у Кулаківському пологовому будинку у Москві.

Чому Путін відправив свою коханку саме до Швейцарії, здогадатися не складно. До вторгнення російського агресора в Україну держава сотні років зберігала нейтралітет, а отже, вважалася безпечною для укриття.

Кабаєвій загрожує депортація

Аліна Кабаєва / Associated Press

Наразі активісти ініціювали збір підписів під відповідною петицією на сайті change.org та вимагають депортувати Аліну Кабаєву з країни.

"Шановна Швейцарська Конфедерація, чому ви надаєте можливість перебування в країні учасникам путінського режиму? Будь ласка, з'єднайте Аліну "Єву Браун" Кабаєву з її "фюрером" Володимиром Путіним", — йдеться у цьому заклику, під яким найчастіше ставлять підписи громадяни України, Росії та Білорусі.

Автори петиції заявляють, що Аліна Кабаєва є фавориткою диктатора і вважають, що вона має бути поруч із ним у бункері. Як Єва Браун була з Адольфом Гітлером у його бункері і скоїла самогубство разом з ним 1945 року. І раз пані Кабаєва підтримує війну в Україні, має бути негайно депортована зі Швейцарії.

Нагадаємо, що Аліна Кабаєва була депутаткою Державної Думи РФ, а від 2014 року обіймає посаду голови ради директорів холдингу "Національна Медіа Група", з 2016 року очолює раду директорів ЗАТ "Спорт-Експрес". Однак на публіці Аліна практично не з'являється зі зрозумілих причин.

Кабаєва висловилася про російських спортсменів

Аліна Кабаєва / Getty Images

Тиждень тому у фан-акаунті Кабаєвої в Instagram, який вже заблокований у Росії, було опубліковано пост, у якому спортсменка журилася, що ставлення до Росії сьогодні є найганебнішою сторінкою в історії світового спорту.

"Міжнародний олімпійський комітет відібрав у російських спортсменів, які брали участь в Олімпіаді в Сочі, виграні медалі та довічно дискваліфікував. Без будь-яких реальних доказів! Але Спортивний арбітражний суд виправдав спортсменів і змусив МОК повернути медалі. Хтось із цих організацій WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство – прим. ТАРС) та інші обвинувачі – вибачився перед нашими спортсменами? Як могли ви не помітити, що 28 спортсменів були повністю виправдані судом?" – йшлося у повідомленні, взятому з інтерв'ю пані Кабаєвої для TACC.

У ньому гімнастка засудила санкції щодо російських спортсменів, які міжнародне співтовариство запроваджує через війну, яку Путін розв'язав на території України. Спортивних чиновників, які відповідальні за санкції щодо російських спортсменів, Кабаєва назвала лицемірами та сказала, що Росія вистоє у цьому зіткненні з санкціями.

Аліна Кабаєва / Associated Press

Проте рядові росіяни не погоджуються з Аліною. Вплив санкцій на російську економіку почали відчувати вже всі. І цей процес не зворотній. На відміну від розташування Кабаєвої, яка, цілком імовірно, може опинитися в тому самому бункері на Алтаї, разом зі своїм "фюрером".

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